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Общество22 февраля 2022 17:14

На Ставрополье ужесточат ветеринарный контроль из-за птичьего гриппа

Предприятия края разработают программы биологической безопасности
Инна МОРОЗОВА
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Власти Ставрополья усилят ветеринарно-санитарный контроль после того, как в регионе были выявлены случаи гриппа птиц.

Вице-премьер краевого правительства Владимир Ситников написал у себя в микроблоге, что на животноводческих предприятиях региона будут разрабатываться программы биологической безопасности. Это позволит региону оставаться в лидерах по экспорту птицы.

Кроме того, каждый месяц будет исследоваться материал в птицеводческих помещениях и в радиусе 5 км от предприятий. А сопроводительные бумаги на птицу будут оформлять при лабораторных исследованиях, проведенных не ранее чем за десять дней.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе работнику центра правовой защиты накопили долг по зарплате в размере 380 тыс. рублей.