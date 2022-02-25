На Ставрополье усилят безопасность в местах массового скопления людей

В пятницу, 25 февраля, глава Ставрополья Владимир Владимиров принял ряд решений, касающихся безопасности в регионе. Об этом он сообщил у себя в Instagram.

В частности, усиливается контроль за местами массового скопления людей, объектами ТЭК и службами жизнеобеспечения.

Также в центре внимания стабильная работа систем ЖКХ и продовольственная безопасность.

Губернатор добавил, что все службы в Ставропольском крае работают штатно.

Ранее сообщалось, что жителей Ставрополя предупредили о проверке системы сирен 2 марта. Учебная тревога начнется в 10:35 и завершится в 10:50 по московскому времени.