Проезд в общественном транспорте Ставрополья станет дешевле при оплате картой «Мир»

С 1 марта по 30 июня 2022 года в Ставропольском крае будет дейстовать акция платежной системы «Мир». Об этом информирует краевой миндор. Размер скидки составит 6 рублей. Она распространяется на поездки в общественном транспорте Ставрополя, Пятигорска, Невинномысска, Железноводска, Ессентуков и Кисловодска.

Чтобы стать участником акции, достаточно оплатить проезд сервисами Mir Pay, Apple Pay, Samsung Pay или SberPay. Оплата будет списана с учетом скидки.

В миндоре Ставрополья отметили, что все больше пассажиров предпочитают оплачивать проезд бесконтактным способом.

Ранее сообщалось, что 239 человек на Ставрополье получили штрафы за вождение в нетрезвом виде.