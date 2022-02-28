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Общество28 февраля 2022 19:13

Проезд в общественном транспорте Ставрополья станет дешевле при оплате картой «Мир»

Акция продлится до 30 июня
Инна МОРОЗОВА
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С 1 марта по 30 июня 2022 года в Ставропольском крае будет дейстовать акция платежной системы «Мир». Об этом информирует краевой миндор. Размер скидки составит 6 рублей. Она распространяется на поездки в общественном транспорте Ставрополя, Пятигорска, Невинномысска, Железноводска, Ессентуков и Кисловодска.

Чтобы стать участником акции, достаточно оплатить проезд сервисами Mir Pay, Apple Pay, Samsung Pay или SberPay. Оплата будет списана с учетом скидки.

В миндоре Ставрополья отметили, что все больше пассажиров предпочитают оплачивать проезд бесконтактным способом.

Ранее сообщалось, что 239 человек на Ставрополье получили штрафы за вождение в нетрезвом виде.