Водитель иномарки пострадал в лобовом столкновении с «Газелью» на Ставрополье

По факту ДТП начата проверка.Фото: Instagram Госавтоинспекции Ставрополья

Утром 1 марта 2022 года в Минераловодском округе Ставропольского края произошла автомобильная авария. В районе хутора Перевальный «Газель» выскочила на встречку и столкнулась с автомобилем Hyundai Solaris.

В результате лобового столкновения 50-летний водитель легкового авто серьезно пострадал. Его госпитализировали в больницу Пятигорска с травмами и переломами. Мужчина за рулем отечественного авто не пострадал. Пассажиров в салоне не было.

По факту дорожно-транспортного происшествия начата проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что в Шпаковском округе нетрезвый водитель пытался скрыться от полиции.