На бывшего депутата думы Ставрополья завели новые уголовные дела

27-летний экс-депутат думы Ставропольского края Владимир Дорошенко стал фигурантом еще двух уголовных дел. Теперь его заподозрили в легализации денежных средств в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2019 году бывший депутат , возглавлявший СППК «Новокавказский», получил субсидии от министерства сельского хозяйства края на сумму 20,4 миллиона рублей.

После этого деньги, предназначенные на покупку оборудования, были выведены из организации на счета других компаний.

Дело объединили с ранее возбужденным уголовным делом о мошенничестве и легализации денежных средств, сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю.