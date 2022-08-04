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Происшествия4 августа 2022 17:36

По факту смертельного ДТП на Ставрополье завели уголовное дело

В результате аварии один человек погиб и пятеро пострадали
Инна МОРОЗОВА

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело после аварии со смертельным исходом в Курском округе. Дело заведено по статье о нарушении лицом, управляющим автомобилем, ПДД, что повлекло по неосторожности гибель человека, информирует пресс-служба краевой прокуратуры.

Напомним, ДТП произошло в четверг, 4 августа, на автомобильной дороге Новопавловск Курская Моздок. Водитель автомобиля Lada Vesta при попытке обгона выехал на встречку и столкнулся с Lada Kalina.

В результате столкновения двух авто погибла пассажирка Lada Vesta. Еще пять человек - оба водителя и пассажиры - получили травмы. Среди них двое маленьких детей. Всех пострадавших доставили в больницу.