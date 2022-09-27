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Общество27 сентября 2022 11:05

Вторая группа из 40 резервистов уехала из Кисловодска на военные сборы

Мобилизованных мужчин провожали сотни людей
Данил Юрков

Из города Кисловодска Ставропольского края уехала вторая группа мобилизованных резервистов. Сперва 40 мужчин отправляются на военную подготовку, а после на специальную военную операцию. Проводить солдат вышли сотни людей – не только родные и близкие, но и неравнодушные жители.

— Сегодня провожаем 40 кисловодчан, призванных на службу в рамках частичной мобилизации. Ранее еще 20 бойцов отправились выполнять свой воинский долг. Ждем наших ребят с Победой живыми и невредимыми! – пишет глава Кисловодска Евгений Моисеев.

По всему Ставрополью на учения отправляют резервистов в рамках частичной мобилизации. Так, из Ставрополя уехала уже вторая группа мобилизованных, которых провожали сотни людей. Из Невинномысска также уехали первые 40 мобилизованных мужчин.