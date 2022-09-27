Вторая группа из 40 резервистов уехала из Кисловодска на военные сборы

Из города Кисловодска Ставропольского края уехала вторая группа мобилизованных резервистов. Сперва 40 мужчин отправляются на военную подготовку, а после на специальную военную операцию. Проводить солдат вышли сотни людей – не только родные и близкие, но и неравнодушные жители.

— Сегодня провожаем 40 кисловодчан, призванных на службу в рамках частичной мобилизации. Ранее еще 20 бойцов отправились выполнять свой воинский долг. Ждем наших ребят с Победой живыми и невредимыми! – пишет глава Кисловодска Евгений Моисеев.

По всему Ставрополью на учения отправляют резервистов в рамках частичной мобилизации. Так, из Ставрополя уехала уже вторая группа мобилизованных, которых провожали сотни людей. Из Невинномысска также уехали первые 40 мобилизованных мужчин.