Из Невинномысска на сборы отправились еще 90 мобилизованных

На военные сборы из Невинномысска отправили еще 90 мобилизованных солдат. Сперва их обучат, а после они поедут на специальную военную операцию на Украине. Об этом сообщил мэр Невинномысска Михаил Миненков.

— Желаю каждому вернуться домой живым и здоровым. Ребята, мы с вами! Мы всегда будем вас поддерживать и помогать! Победа будет за нами! – пишет глава города.

Также он напомним про благотворительный фонд помощи мобилизованным и их семьям, в который губернатор Ставрополья ежемесячно будет отправлять свою дневную зарплату. Инициативу поддержали бюджетники из Невинномысска и мэр города Михаил Миненков.

Также ставропольские власти доэкипируют мобилизованных на 120 млн рублей. Деньги будут выделены из краевого бюджета. Также все предприятия, сотрудники которых попали под приказ о частичной мобилизации, смогут получить помощь властей.