Ставропольский военнослужащий записал благодарность гимназии №30 за отправленные посылки

Ставропольский десантник записал видеообращение, в котором выразил благодарность сотрудникам, родителям и ученикам гимназии №30 за отправленные посылки. Видео со словами благодарности попало в сеть.

— Мы получили посылки от гимназии № 30. Хотим выразить особую благодарность родителям, сотрудникам и ученикам. Это поднимает наш боевой дух, – сказал десантник в видео.

Мобилизованные ставропольцы получают помощь от краевого правительства. Недавно глава региона поручил реагировать на все, даже на самые маленькие, просьбы военнослужащих и выполнять их постоянно. Сейчас бойцам поставят одежду по сезону.

Также на Ставрополье планируется сделать резерв экипировки. Для этого надо задействовать легкую промышленность. С этим также поможет краевой бюджет и благотворительный фонд помощи мобилизованным.