Помощник президента Дмитрий Миронов возложил цветы на могилу Сергея Пускепалиса в Железноводске

Помощник президента Российской Федерации Дмитрий Миронов навестил могилу актера и режиссера Сергея Пускепалиса на городском кладбище Железноводска. Фото: adm-zheleznovodsk.ru

Помощник президента Российской Федерации Дмитрий Миронов навестил могилу актера и режиссера Сергея Пускепалиса на городском кладбище Железноводска. В память о погибшем он возложил на могилу букет красных роз.

- Дмитрий Юрьевич, находясь в однодневной командировке в Ставропольском крае, нашел время и почтил память прекрасного актера и своего друга, - сообщили в пресс-службе администрации Железноводска.

Напомним, заслуженный артист России Сергей Пускепалис погиб 20 сентября 2022 года в Ярославской области. Причиной трагедии стало ДТП. Пускепалиса похоронили в городе Железноводске Ставропольского края рядом с могилой его родителей.

Ранее сообщалось, что врач-массажист в Железноводске делает печи-буржуйки для военнослужащих, участвующих в СВО.