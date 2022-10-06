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Общество6 октября 2022 16:42

Порядок выплат мобилизованным и добровольцам утвердили на Ставрополье

Резервисты получат единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей
Инна МОРОЗОВА

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края опубликовало порядок выплат мобилизованным участникам СВО и добровольцам.

Мобилизованные жители региона получат единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей. Также 50 тыс. рублей получат добровольцы, заключившие контракты в период с 24 февраля 31 декабря 2022 года. Еще 150 тыс. рублей добровольцам выплатят по окончании контракта или в случае ранения.

Подавать заявления на выплаты не нужно. Денежные средства перечислят на основании списков военного комиссариата Ставрополья.

Ранее сообщалось, что выделенные на покупку новогодней елки в Ставрополе 47 млн рублей предложили потратить на помощь военнослужащим.