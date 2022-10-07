Уровень воды в реке Кубань на Ставрополье уменьшается

На Ставрополье в Невинномысске вчера, 6 октября, ввели режим повышенной готовности из-за подъема уровня воды в реке Кубань. На утро 7 октября все еще были подтоплены 114 дач. Всего затопило 410 дачных участков. На данный момент вода в реке Кубань уменьшается. Об этом в своих официальных соцсетях сообщил глава Невинномысска Михаил Миненков в своих официальных соцсетях.

— Если вчера в 20 часов уровень воды на плотине составил 728 см, а на Усть-Джегутинском гидроузле – 376,9 см, то сегодня в 8 часов он уже составил 700 см и 227 см соответственно, – пишет Михаил Миненков.

Напомним, что ранее в из-за прошедших и ожидающихся дождей 6 и 7 октября было объявлено штормовое предупреждение на Ставрополье: река Кубань поднялась на опасный уровень. Позже в Невинномысске был введен режим повышенной готовности. На данный момент угроз от природы не ожидается.