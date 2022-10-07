Мобилизованные из Кисловодска выразили благодарность за гуманитарную помощь

Мобилизованные из города Кисловодска на Ставрополье выразили свою благодарность жителям города и администрации за гуманитарную помощь, которую им отправили. Видео с бойцами появилось в официальных соцсетях главы города Евгения Моисеева.

— Спасибо всем небезразличным, кто вместе с нами помогает всем необходимым нашим землякам-героям! Работу продолжаем! – пишет глава города в соцсетях.

На видео бойцы сказали, что они “просто обязаны вернутся живыми” после поддержки, оказываемой им.

Также ставропольский военнослужащий записал на видео слова благодарности гимназии №30 за отправленные посылки. Боец поблагодарил учеников, родителей и учителей гимназии.

Напомним, что информация о том, что мобилизованные из Кисловодска прибыли в военную часть на боевое слаживание появилась в соцсетях Евгения Моисеева. Главы муниципалитетов держат связь с бойцами, узнавая об их быте и всячески помогая им.