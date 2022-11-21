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НовостиОбщество21 ноября 2022 6:11

Туман вновь опустился на Ставрополье 21 ноября

В Степановском округе видимость не более 20 метров
Данил Юрков

На Ставрополье 21 ноября снова опустился густой туман, который ограничивает видимость для водителей и пешеходов. В пресс-службе госавтоинспекции Ставропольского края сообщили, что видимость составляет не более 20 метров. Также ведомство отправило видео, где инспекторы показываю непогоду.

— Начинаем рабочую неделю с предупреждения по погоде. На видео – Степновский округ, автодорога «Курская - Новотаврический», – пишет ведомство. Водителей просят снизить скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал, чтобы избежать аварий.

Туман опускается на дороги уже не первый раз. Так, ранее непогода настигла Ставрополье 17 ноября, а до этого – 15 ноября.

Также напомним, что синоптики прогнозируют на Ставрополье температуру до +20 градусов. «Бабье лето» ожидается сегодня, 21 ноября. Осадков не ожидается, будет дуть юго-восточный ветер 5-10 м/с.