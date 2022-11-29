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НовостиОбщество29 ноября 2022 11:37

В Пятигорске готовят список детей военнослужащих на губернаторскую елку

На мероприятие пригласят школьников 1-6 классов
Данил Юрков
Фото: соцсети главы города Пятигорска

Фото: соцсети главы города Пятигорска

В Пятигорске составляют список детей военнослужащих, которых пригласят на губернаторскую елку. Участники собираются через школы города, а приглашать будут школьников 1-6 классов. Об этом сообщил глава города.

— Готовим списки детей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, с 1 по 6 класс для приглашения на губернаторскую елку. Заявку можно передать через классного руководителя, – пишет глава Пятигорска в своих официальных соцсетях.

Дети смогут поучаствовать в масштабном мероприятии. Как сообщал губернатор Ставрополья на прямой линии, все места на Ставропольскую губернаторскую елку достались детям военнослужащих.

Также напомним, что с начал специальной военной операции из Ставрополя отправили 165 тонн гуманитарной помощи, собранной неравнодушными гражданами. Очередной отправленный груз составил свыше двух тонн.