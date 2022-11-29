Жены мобилизованных ставропольцев получат 20 тысяч рублей при рождении ребенка

На Ставрополье приняли изменения в закон о дополнительных социальных гарантиях отдельных категорий военнослужащих. Теперь жены бойцов-участников специальной военной операции получат 20 тысяч рублей при рождении ребенка. Об этом сообщили в ставропольской Думе

Если родятся несколько детей, то, согласно изменениям, жены получат деньги за каждого ребенка. Деньги будут браться из регионального бюджета. Ранее сообщалось об индексации социальных выплат на Ставрополье.

Также были приняты изменения, касающиеся добровольцев – теперь бойцы будут получать выплаты за ранения несмотря на срок заключенного контракта. Раньше деньги выдавали только военнослужащим, заключившим контракт на полгода и больше.

О законопроекте, по которому беременным женам мобилизованных будет выдаться 20 тысяч рублей, сообщали ранее. Получить выплаты, как сообщалось, смогут жены мобилизованных, которые находятся в родильных домах.