На трассе в Предгорном округе Ставрополья столкнулись несколько автомобилей

Массовое ДТП произошло в Предгорном округе Ставрополья, на 27-м километре автодороги Минеральные Воды – Кисловодск вечером во вторник, 29 ноября.

- Предварительная причина – небезопасная скорость в негативных погодных условиях, - сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

В результате массовой аварии никто не пострадал. Отмечается, что трасса была скользкая: при минусовой температуре пошел дождь.

Госавтоинспекция региона рекомендует водителям отказаться от поездок в данном направлении.

Ранее сообщалось, что автомобиль загорелся после аварии с четырьмя пострадавшими на Ставрополье. Пострадавших доставили в больницу. Причиной дорожно-транспортного происшествия мог стать туман.