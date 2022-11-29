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НовостиОбщество29 ноября 2022 18:36

Более 800 абонентов остались без света на юго-западе Ставрополя

Причина – аварийное отключение фидера
Инна МОРОЗОВА

830 абонентов остались без света из-за аварийного отключения фидера на юго-западе Ставрополя. Восстановить электроснабжение планируется в течение двух-трех часов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

В социальных сетях пишут, что электричества нет на улицах 45-я Параллель, Родосская, 50 лет ВЛКСМ, Пирогова, Рогожникова, Андреевская.

Ранее сообщалось, что спасатели на Ставрополье сняли обручальное кольцо с пальца 50-летней женщины. Она не смогла снять украшение самостоятельно, поскольку у нее опух палец.