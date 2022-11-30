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НовостиОбщество30 ноября 2022 17:27

Предприятие на Ставрополье задолжало работникам более 400 тысяч рублей

На работодателя подали в суд
Инна МОРОЗОВА

В Грачевском округе фирма нарушила трудовые права 24 работников, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. Они не были официально оформлены и не получили часть заработной платы в период с 1 июля по 31 августа текущего года. Общая сумма задолженности составила 400 тысяч рублей.

Прокуратура Грачевского района подала в суд 24 исковых заявления. Надзорное ведомство пытается добиться признания трудовых отношений между работниками и юридическим лицом, а также взыскания зарплаты и компенсации за несвоевременные выплаты.

Ранее сообщалось, что экс-министрам туризма Ставрополья и директору компании продлили сроки ареста.