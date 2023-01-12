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НовостиОбщество12 января 2023 9:57

За 2022 год военнослужащие Ставрополья получили выплаты на 4 млрд рублей

Деньги выдавали за награды, по ранениям и семьям в случае гибели бойца
Данил Юрков

Военнослужащие Ставрополья за 2022 год получили выплаты почти на 4 млрд рублей. Деньги бойцы получали за награды, по ранениям и семьям в случае гибели военного. Как сообщил губернатор, в крае были приняты законы, а средства выдавали лично солдатам и их семьям.

— Эти деньги пошли непосредственно на помощь людям. И новые обращения находятся в работе – ожидается, что до 700 миллионов рублей будут перечислены в ближайшие месяцы, – написал глава Ставрополья в соцсетях.

Поддержка военнослужащих на Ставрополье продолжается. Ранее сообщалось о том, что дети бойцов могут бесплатно посещать детсады в регионе. Законопроект вступил в силу с 1 января 2023 года.

Также в регионе разрабатывается законопроект, расширяющий социальную защиту бойцов-участников специальной военной операции на Ставрополье.