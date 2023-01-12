В аптеках Ставрополья нет дефицита лекарств от ОРВИ и гриппа

Как показал рейд Минздрава, в аптеках Ставрополя нет дефицита противовирусных препаратов, включая детские суспензии.

Дефицит лекарств от гриппа и ОРВИ, который наблюдался в конце 2022 года, был создан искусственно. Жители региона, обеспокоенные вспышкой гриппа, скупали препараты про запас. В том числе те, которые отпускаются по рецепту.

В Минздраве призвали жителей края не поддаваться панике и не заниматься самолечением.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье планируют капитально отремонтировать 89 медицинских учреждений в 2023 году. Деньги на это выделяют из краевого и федерального бюджета.