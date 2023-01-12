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НовостиПроисшествия12 января 2023 17:20

Ураганный ветер оборвал провода и повалил светофор в Ставрополе

Порывы ветра достигали 20 м/с
Инна МОРОЗОВА

Несколько дней в краевой столице бушевал сильный ветер. Стихия повредила линии электропередач, повалила фонарь и светофор, сообщает пресс-служба мэрии.

Порывы ветра в Ставрополе достигали 20 метров в секунду.

По данным администрации города, зафиксированы четыре случая обрыва проводов. Под натиском стихии рухнули фонарь и светофор.

Отмечается, что аварийные службы Ставрополя уже устранили последствия непогоды.

Ранее сообщалось, что в аптеках Ставрополья отсутствует дефицит препаратов от гриппа и ОРВИ. Рейд Минздрава показал, что противовирусные препараты представлены в достаточном количестве.