Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 января 2023 16:09

К новому терминалу аэропорта в Минводах подведут железную дорогу

Стоимость проекта оценивается в 1 млрд рублей
Инна МОРОЗОВА

К новому терминалу аэропорта в Минеральных Водах Ставропольского края планируется подвести железную дорогу. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Проект уже готов, его стоимость оценивается в один миллиард рублей.

Губернатор отметил, что людям нужен комфорт: пассажиры смогут уехать на электричке в любую точку Кавказских Минеральных Вод и Северного Кавказа прямо с территории аэропорта.

Напомним, новый терминал в Минводах намерены построить к 2025 году.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье разрабатывают новые меры поддержки семей участников специальной военной операции. Об этом заявил глава края Владимир Владимиров на пресс-конференции.