К новому терминалу аэропорта в Минводах подведут железную дорогу

К новому терминалу аэропорта в Минеральных Водах Ставропольского края планируется подвести железную дорогу. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Проект уже готов, его стоимость оценивается в один миллиард рублей.

Губернатор отметил, что людям нужен комфорт: пассажиры смогут уехать на электричке в любую точку Кавказских Минеральных Вод и Северного Кавказа прямо с территории аэропорта.

Напомним, новый терминал в Минводах намерены построить к 2025 году.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье разрабатывают новые меры поддержки семей участников специальной военной операции. Об этом заявил глава края Владимир Владимиров на пресс-конференции.