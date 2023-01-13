Массовая авария с участием 8 автомобилей произошла в Ставрополе

В краевой столице в пятницу, 13 января, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали восемь автомобилей.

По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Mondeo на улице Ленина разворачивался там, где это не разрешено. Он не убедился в безопасности маневра, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем Ford Focus.

Компакт-кар по инерции сбил дорожное ограждение и заехал на парковку, где задел четыре легковушки.

Отлетевшее дорожное ограждение задело еще два автомобиля, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

На месте ДТП работают сотрудники ДПС. Детали случившегося уточняются.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе под колеса легковой машины попал 73-летний пенсионер. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.