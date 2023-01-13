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НовостиПроисшествия13 января 2023 16:41

Массовая авария с участием 8 автомобилей произошла в Ставрополе

Причиной ДТП стало нарушение правил разворота
Инна МОРОЗОВА

В краевой столице в пятницу, 13 января, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали восемь автомобилей.

По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Mondeo на улице Ленина разворачивался там, где это не разрешено. Он не убедился в безопасности маневра, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем Ford Focus.

Компакт-кар по инерции сбил дорожное ограждение и заехал на парковку, где задел четыре легковушки.

Отлетевшее дорожное ограждение задело еще два автомобиля, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

На месте ДТП работают сотрудники ДПС. Детали случившегося уточняются.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе под колеса легковой машины попал 73-летний пенсионер. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.