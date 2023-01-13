Специалисты устранили повреждение на пятигорском водоводе

Повреждение на водоводе в Пятигорске устранили. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Владимир Владимиров.

- На месте аварии на пятигорском водоводе завершены сварочные работы. Спасибо специалистам ремонтных бригад, оперативно все сделали, повреждение устранили, - написал губернатор.

Он отметил, что уже идет заполнение системы. На рабочее давление водовод должен выйти завтра около шести часов утра.

Напомним, режим повышенной готовности ввели в городе-курорте Пятигорске из-за прорыва трубопровода, в результате которого несколько поселков и микрорайонов остались без воды.

Завершить работы планировалось в пятницу, 13 января, к 19:00. На заполнение системы потребуется12 часов.