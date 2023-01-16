После сообщений о минировании эвакуируют 14 школ Кисловодска

В Кисловодске сегодня, 16 января, вновь поступили сообщения о минировании школ. На этот раз проводится эвакуация 14 школ, также угрозы поступили в учреждения дополнительного образования.

— Утром 16 января началась эвакуация всех 14 школ города, а также учреждения допобразования. Полиция, МЧС, все службы экстренного реагирования уже работают на места, – сообщил глава города-курорта в соцсетях.

На прошлой неделе угрозы о минировании школ в Кисловодске три раза – 11, 12 и 13 января – эвакуировали все школы города, все началось с угроз о минировании банкоматов на входе в центральный рынок. Угрозы продолжили поступать в образовательные учреждения.

Тем не менее поступившие угрозы оказались ложными. Эвакуация и проверка все равно проводятся, чтобы убедиться в безопасности зданий для граждан. Мэр Кисловодска не сообщил, останутся ли дети ожидать уроков или их отправят домой.