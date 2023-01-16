Смертельное ДТП произошло на выезде из Ставрополя

На выезде из Ставрополя в направлении Михайловска, на улице Батайской (перед Верхнерусским) произошла массовая авария с участием трех автомобилей.

Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставрополья в телеграм-канале.

- Есть погибшие и пострадавшие. Движение сильно затруднено! - сказано в сообщении.

Водителям рекомендуется искать пути объезда.

Подробности произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось, что в аварии с грузовиком на Ставрополье серьезно пострадала 32-летняя пассажирка «Лады». Ее доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.