12 образовательных учреждений построят на Ставрополье в 2023 году

В Ставропольском крае в 2023 году возводят 12 образовательных учреждений – шесть школ и шесть детских садов.

Вести строительство помогают нацпроекты «Демография» и «Образование», а также федеральные и краевые программы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Владимир Владимиров.

Он отметил, что объекты образования появятся не только в крупных городах, но и в селах Ставрополья. Посещать их смогут 840 детей дошкольного возраста и 5 тыс. школьников.

Губернатор напомнил, что в 2022 году в регионе ввели в эксплуатацию три школы на 2668 мест и семь детских садов на 995 мест.

Ранее сообщалось, что в покушении на убийство подозревают ученицу сельской школы в Дагестане.