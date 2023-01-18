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НовостиОбщество18 января 2023 15:45

Губернатор Ставрополья поручил не экономить на выплатах малоимущим семьям

Выполнение соцобязательств является приоритетным для региона
Инна МОРОЗОВА

На заседании правительства региона глава Ставропольского края Владимир Владимиров поручил главам муниципалитетов не экономить на выплатах малоимущим и многодетным семьям. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

- Если хотите сэкономить - сократите свой аппарат или откажитесь от зарплаты, - заявил губернатор.

Он подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах нельзя ухудшать положение жителей Ставрополья, которые нуждаются в помощи.

Владимир Владимиров добавил, что выполнение социальных обязательств является приоритетным для региона.

Ранее сообщалось, что за прошедший год в Ставрополе на 10% выросло число многодетных семей Более 35 тысяч семей получили выплаты на сумму почти 2,2 млрд рублей.