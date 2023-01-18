Губернатор Ставрополья поручил не экономить на выплатах малоимущим семьям

На заседании правительства региона глава Ставропольского края Владимир Владимиров поручил главам муниципалитетов не экономить на выплатах малоимущим и многодетным семьям. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

- Если хотите сэкономить - сократите свой аппарат или откажитесь от зарплаты, - заявил губернатор.

Он подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах нельзя ухудшать положение жителей Ставрополья, которые нуждаются в помощи.

Владимир Владимиров добавил, что выполнение социальных обязательств является приоритетным для региона.

Ранее сообщалось, что за прошедший год в Ставрополе на 10% выросло число многодетных семей Более 35 тысяч семей получили выплаты на сумму почти 2,2 млрд рублей.