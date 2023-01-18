На Ставрополье все детские лагеря сделают круглогодичными

В Ставропольском крае реконструируют детский оздоровительно-образовательный центр «Гренада» под Невинномысском. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Владимир Владимиров.

Планируется отремонтировать жилой корпус, столовую и медицинский блок, спортивную площадку; благоустроить территорию.

Реконструкцию рассчитывают завершить к июню 2023 года. Лагерь будет работать в три смены и сможет принять в полтора раза больше детей, чем раньше.

По словам губернатора, «Гренада» станет круглогодичным детским лагерем. Таковыми со временем станут все детские лагеря Ставрополья.

Ранее сообщалось, что глава Ставропольского края поручил не экономить на выплатах малоимущим семьям.