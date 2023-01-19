Из общежития в Ставрополе эвакуировали 200 человек после угрозы минирования

В Ставрополе из общежития на улице Комсомольской, 60 после сообщения о минировании здания, которое поступило сегодня, 19 января, утром, эвакуировали 200 человек. Службы начали проверку, как сообщил мэр краевой столицы.

— Сегодня поступило сообщение о минировании общежития. Службы экстренного реагирования на месте, из здания эвакуировано 200 человек, проводится проверка, – написал глава города Ставрополя в социальных сетях.

После проверки здания оказалось, что угроза ложная. Опасности для жизни граждан нет, все эвакуированные возвращаются обратно. Все работает в штатном режиме, однако злоумышленники остаются не наказанными. Ранее в Ставрополе сообщали о минировании СКФУ.

Также напомним, что вчера, 18 января, уже в пятый раз за две недели эвакуировали все школы города Кисловодска после сообщений о минировании. Службы вновь начали проверку.