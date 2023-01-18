В Кисловодске 18 января вновь эвакуируют школы после сообщения о минировании

Сегодня, 18 января, уже пятый раз за две недели в городе Кисловодске на Ставрополье эвакуируют школы после сообщений о минировании. Все началось с банкоматов на входе в центральный рынок, а после 11, 12, 13 и 16 января поступали угрозы от неизвестных.

— Пятая за последние две недели эвакуация школ города проходит в Кисловодске. Экстренные службы работают на местах.Призваю кисловодчан не паниковать, специалисты профессионально отрабатывают все возможные угрозы, – написал глава города-курорта в социальных сетях.

После проверки школы продолжат работать в штатном режиме, если службы не найдут взрывчатые вещества. В ином случае саперы обезвредят взрывпакеты. Все прошлые угрозы оказались ложными, однако людей продолжают эвакуировать ради их безопасности.

Также напомним, что мэр Кисловодска Евгений Моисеев опроверг новости об уходе в отставку и перевод на работу в Ставрополь.