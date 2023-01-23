Из-за роста прожиточного минимума на Ставрополье увеличили выплаты по ряду пособий

На Ставрополье в 2023 году в связи с повышением прожиточного минимума увеличатся выплаты по ряду пособий. Выплаты увеличили для малообеспеченных детей от 8 до 17 лет, беременных и на первого ребенка до 3 лет, сообщает Пенсионный фонд России.

Женщинам, которые не перешли на единое пособие и которые все еще получают выплаты для беременных, будут платить 50% от прожиточного минимума – 7 051 рублей.

Само единое пособие может составлять 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума – 7 051, 10 576,5 и 14 102 рублей соответственно.

Выплаты для несовершеннолетних считается таким же образом, как и единое пособие. Однако рассчитывается прожиточный минимум для детей. То есть за ребенка до 3 лет будут выдавать 12 550 рублей.

Также в Ставрополе оказали помощь 1000 переселенцам с Донбасса, Луганска и Донецка. Граждан обеспечили теплой одеждой в рамках благотворительности жители, предприятия и организации.