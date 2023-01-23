Детскую музыкальную школу имени Рахманинова отремонтируют в Кисловодске

В Кисловодске планируют отремонтировать детскую музыкальную школу имени Рахманинова. Это позволит увеличить число учебных мест – до 1000 человек, сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края.

В здании обновят инженерные сети, заменят кровлю, окна и двери; отремонтируют лестницы, выполнят отделку.

Кроме того, на территории школы установят памятник Рахманинову, фонтан и скамейки.

Проектно-сметную документацию по объекту уже направили на экспертизу. Работы планируется начать весной.

Ранее сообщалось, что курортный сбор планируют расширить на всю территорию Ставрополья.