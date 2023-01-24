На Ставрополье построят логистический комплекс за 3,4 млрд рублей

В Невинномысске начато строительство логистического комплекса Ozon за 3,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба губернатора. Объект планируют завершить в 2025 году.

В рамках реализации инвестиционного проекта будет создан склад для товаров площадью более 90 тыс. квадратных метров.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров отметил, что в 2025 году в регионе будет сформирован мощный торгово-логистический хаб с совокупной численностью работающих до 10 тыс. человек и возможностью разгрузки более 10 тыс. грузовиков в день.

Губернатор подчеркнул, что это открывает новые экономические возможности для производителей Ставрополья.

Ранее сообщалось, что упавшие от обледенения деревья в Железноводске отправят на строительство детских площадок.