Мэр Пятигорска рекомендовал организаторам отменить концерт Инстасамки

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов рекомендовал организаторам отменить концерт Инстасамки. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

- Провёл встречу с собственником ДК «София» - организатором концерта. Рекомендовал отменить концерт Дарьи Зотеевой, который вызвал негативную реакцию у жителей города и края, - написал мэр.

Дмитрий Ворошилов добавил, что дополнительно правоохранительные органы проверят организацию концерта.

Напомним, общественники выступили против концерта Инстасамки в Пятигорске. Жители обратились к губернатору Ставрополья и властям Пятигорска с требованием запретить выступление исполнительницы. Однако несмотря на жалобы, большая часть билетов в фан-зону и танцпол уже распроданы.

Инстасамка записала видеообращение, в котором заявила, что изменила концертную программу - будут звучать песни без мата.