12 объектов водоснабжения отремонтируют на Ставрополье в 2023 году

В 2023 году в Ставропольском крае планируется капитально отремонтировать 12 водоводов. Об этом сообщил заместитель начальника производственно-технического отдела «Ставролькрайводоканала» Виталий Астахов.

На эти цели из Фонда национального благосостояния выделят более трех миллиардов рублей.

По словам Виталия Астахова, средства предназначены для реконструкции и капремонта 19 объектов. Это позволит улучшить качество водоснабжения.

В текущем году по 12 объектам из 19 планируется начать работы по капремонту. Работы пройдут в Новоселицком, Изобильненском и Кочубеевском округах.

Ранее сообщалось, что администрацию Курского округа Ставрополья обязали убрать свалку с останками животных.