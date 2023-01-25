Более 10 тысяч будущих мам с низким доходом получают президентское пособие на Ставрополье

Ежемесячное президентское пособие получают 10,5 тыс. беременных ставропольчанок с доходом семьи на человека не выше прожиточного минимума. На Ставрополье он равен 12 938 рублей, сообщает региональное отделение Социального Фонда РФ.

Чтобы претендовать на выплаты, женщине необходимо встать на учет по беременности на раннем сроке до 12 недель.

Пособие назначают с учетом доходов, а также имущества семьи. Доход должен отсутствовать по объективным причинам.

Отмечается, что с 1 января 2023 года максимальный размер государственной поддержки для беременных женщин увеличился. Ранее он составлял 50% прожиточного минимума. Теперь может составлять 50%, 75% или 100%.

Ранее сообщалось, что 12 объектов водоснабжения отремонтируют на Ставрополье в 2023 году.