Александр Кравченко поучаствовал в подведении итогов МВД Ставрополья за 2022 год

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Заместитель Министра внутренних дел РФ генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко принял участие в подведении итогов работы ГУ МВД по Ставропольскому краю за 2022 год. Заседание проводилось в режиме видео-конференц-связи, на нем также присутствовали начальники МВД по СКФО, Сергей Бачурин, и Ставрополью, Андрей Мишагин, и губернатор региона, а также представители правоохранительных ведомств.

— С основным докладом выступил Андрей Мишагин, который сообщил, что в минувшем году полицейскими края раскрыто свыше 16 тысяч преступлений. В суд направлено около 11 тысяч уголовных дел. Сократилось количество грабежей, хулиганств, краж и угонов транспортных средств, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

На данный момент расследуются уголовные дела за оборот наркотиков. Всего в 2022 году выявлено 3,2 тысячи преступлений с веществами, из оборота было изъято порядка 310 килограммов наркотических средств.

Ведомство сообщает о том, что в прошлом году автоинспекторы поймали 2,5 тысячи пьяных водителей. Только за прошедшую неделю с 23 по 29 января на Ставрополье остановили 176 таких нарушителей. За нарушения ПДД были оштрафованы более 390 тысяч водителей и почти 36 тысяч пешеходов.

Также напомним, что Ставрополье возбудили 341 уголовных дел за получение взятки – регион занял второе место в рейтинге по всей России – и 95 дел за дачу денег. При этом по всему СКФО таких дел было возбуждено довольно мало.