Машина скорой помощи сбила женщину на Ставрополье

ДТП произошло в Лермонтове Ставропольского края. Днем 30 января в Солнечном проезде автомобиль скорой помощи сдавал задним ходом и сбил 69-летнюю женщину во дворе.

С тяжелой травмой головы пенсионерку доставили в реанимацию, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

За рулем находился 58-летний водитель. В момент аварии он был трезв. У мужчины стаж вождения 22 года, за последние пару лет к ответственности за нарушение правил дорожного движения он не привлекался.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что начинающий водитель спровоцировал смертельную аварию на Ставрополье.