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НовостиОбщество31 января 2023 15:38

Около 300 человек прошли курсы первой медицинской помощи на Ставрополье

Обучение проходило в Ставрополе, Буденновске и Пятигорске
Инна МОРОЗОВА
Слушатели узнали, как оказывать помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и чрезвычайных ситуациях.

Слушатели узнали, как оказывать помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и чрезвычайных ситуациях.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставропольском крае почти 300 человек прошли курсы оказания первой медицинской помощи, им выдали соответствующие удостоверения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Занятия были бесплатными. Обучение проходило в трех городах Ставрополья: краевой столице, Пятигорске и Буденновске.

Слушатели узнали, как оказывать помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и чрезвычайных ситуациях. Также на занятиях рассказали об основах общего ухода за пациентами.

Отмечается, что пройти обучение может любой совершеннолетний житель региона.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье уберут 128 резервных коек для пациентов с коронавирусом.