Глава Ставрополья обсудил поддержку участников СВО и их семей с главой Труновского округа

Глава региона подчеркнул, что нерешаемых вопросов по поддержке бойцов быть не должно. ФОТО: gubernator.stavkray.ru
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провел рабочую встречу с главой Труновского округа Ниной Аникеевой. Обсуждалась поддержка участников специальной военной операции и их семей.
Глава региона подчеркнул, что нерешаемых вопросов по поддержке бойцов быть не должно.
У военнослужащих дома остались дети, жены, пожилые родители. Владимир Владимиров отметил, что позаботиться о них – первостепенная задача властей.
По словам Нины Аникеевой, в Труновском округе выстроена система взаимодействия с воинскими частями, где служат земляки.
Работа с семьями военнослужащих идет непрерывно.
Ранее сообщалось, что ставропольские волонтеры передали продукты и письма для бойцов СВО.