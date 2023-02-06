Глава Ставрополья обсудил поддержку участников СВО и их семей с главой Труновского округа

Глава региона подчеркнул, что нерешаемых вопросов по поддержке бойцов быть не должно. ФОТО: gubernator.stavkray.ru

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провел рабочую встречу с главой Труновского округа Ниной Аникеевой. Обсуждалась поддержка участников специальной военной операции и их семей.

Глава региона подчеркнул, что нерешаемых вопросов по поддержке бойцов быть не должно.

У военнослужащих дома остались дети, жены, пожилые родители. Владимир Владимиров отметил, что позаботиться о них – первостепенная задача властей.

По словам Нины Аникеевой, в Труновском округе выстроена система взаимодействия с воинскими частями, где служат земляки.

Работа с семьями военнослужащих идет непрерывно.

Ранее сообщалось, что ставропольские волонтеры передали продукты и письма для бойцов СВО.