Почти три тысячи пар поженились минувшей зимой на Ставрополье

В Ставропольском крае нынешней зимой сыграли 2700 свадеб, 600 из которых в Ставрополе. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ставропольском крае нынешней зимой сыграли 2700 свадеб, 600 из которых в Ставрополе.

В этот период в календаре было шесть «красивых» дат. Их выбрали для бракосочетания 300 пар. Еще 200 пар зарегистрировали брак в «масленичную» субботу.

Самой «возрастной» семейной парой стали 86-летний мужчина и 81-летняя женщина.

В управлении ЗАГС Ставропольского края отмечают, что зимние свадьбы уже не уступают летним по популярности - молодоженов привлекает атмосфера зимнего волшебства.

Ранее сообщалось, что одинокий пеликан в компании лебедей озадачил ставропольцев.