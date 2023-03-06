Почти три тысячи пар поженились минувшей зимой на Ставрополье

В Ставропольском крае нынешней зимой сыграли 2700 свадеб, 600 из которых в Ставрополе.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Ставропольском крае нынешней зимой сыграли 2700 свадеб, 600 из которых в Ставрополе.
В этот период в календаре было шесть «красивых» дат. Их выбрали для бракосочетания 300 пар. Еще 200 пар зарегистрировали брак в «масленичную» субботу.
Самой «возрастной» семейной парой стали 86-летний мужчина и 81-летняя женщина.
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Ранее сообщалось, что одинокий пеликан в компании лебедей озадачил ставропольцев.