Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 марта 2023 15:44

Почти три тысячи пар поженились минувшей зимой на Ставрополье

Зимние свадьбы становятся все более популярными
Инна МОРОЗОВА
В Ставропольском крае нынешней зимой сыграли 2700 свадеб, 600 из которых в Ставрополе.

В Ставропольском крае нынешней зимой сыграли 2700 свадеб, 600 из которых в Ставрополе.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ставропольском крае нынешней зимой сыграли 2700 свадеб, 600 из которых в Ставрополе.

В этот период в календаре было шесть «красивых» дат. Их выбрали для бракосочетания 300 пар. Еще 200 пар зарегистрировали брак в «масленичную» субботу.

Самой «возрастной» семейной парой стали 86-летний мужчина и 81-летняя женщина.

В управлении ЗАГС Ставропольского края отмечают, что зимние свадьбы уже не уступают летним по популярности - молодоженов привлекает атмосфера зимнего волшебства.

Ранее сообщалось, что одинокий пеликан в компании лебедей озадачил ставропольцев.