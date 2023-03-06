МЧС сообщило о завершении поисково-спасательных работ на озере Гижгит в горах КБР

В результате ЧП с упавшим в озеро внедорожником два человека погибли и один пострадал. ФОТО: t.me/mchskbr

Поисково-спасательные работы на озере Гижгит в республике Кабардино-Балкария завершены. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по КБР.

В результате ЧП с упавшим в озеро внедорожником два человека погибли и один пострадал.

Пострадавшего доставили в больницу города Тырныауз. Остальные живы и относительно целы.

В поисково-спасательных работах были задействованы 22 спасателя и шесть единиц техники.

Гостям и жителям республики рекомендуют быть предельно внимательными на туристических маршрутах – горы являются местом повышенной опасности.

Напомним, внедорожник упал в озеро Гижгит в КБР в понедельник, 6 марта. В автомобиле находилось шесть человек - они ехали на экскурсию.