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НовостиОбщество6 марта 2023 16:52

Пробки на дорогах Ставрополя вечером 6 марта достигли 9 баллов

Ситуация осложнилась из-за дождя со снегом
Инна МОРОЗОВА
Также пробки возникли на выезде из города.

Также пробки возникли на выезде из города.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером в понедельник, 6 марта, пробки в краевой столице достигли девяти баллов из десяти возможных. Об этом свидетельствует сервис «Яндекс.Карты».

Дорожная ситуация осложнилась из-за дождя со снегом.

Заторы образовались на проспекте Кулакова, по улицам Дзержинского, Ленина, Мира, Лермонтова, Добролюбова и некоторым другим.

Также пробки возникли на выезде из города.

Ранее сообщалось, что за минувшую неделю на Ставрополье поймали 148 пьяных водителей. На 17 из них завели уголовные дела за повторное пьяное вождение.