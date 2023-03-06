Пробки на дорогах Ставрополя вечером 6 марта достигли 9 баллов

Также пробки возникли на выезде из города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером в понедельник, 6 марта, пробки в краевой столице достигли девяти баллов из десяти возможных. Об этом свидетельствует сервис «Яндекс.Карты».

Дорожная ситуация осложнилась из-за дождя со снегом.

Заторы образовались на проспекте Кулакова, по улицам Дзержинского, Ленина, Мира, Лермонтова, Добролюбова и некоторым другим.

Также пробки возникли на выезде из города.

Ранее сообщалось, что за минувшую неделю на Ставрополье поймали 148 пьяных водителей. На 17 из них завели уголовные дела за повторное пьяное вождение.