В Ставрополе заработал колл-центр по оказанию помощи семьям участников СВО

Номер многоканального телефона - 56-19-98 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе начал работу первый в регионе колл-центр по оказанию помощи семьям участников специальной военной операции.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Звонки принимают специалисты городского комитета труда и соцзащиты в будние дни с 9:00 до 18:00.

Поступившие вопросы обрабатывают, структурируют по темам и направляют профильным структурным подразделениям и администрациям районов.

- Поставил задачу, чтобы срок решения вопросов составлял не более 2 рабочих дней. Номер многоканального телефона - 56-19-98, - написал глава Ставрополя.

Ранее сообщалось, что почти три тысячи пар поженились минувшей зимой на Ставрополье.