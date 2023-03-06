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НовостиОбщество6 марта 2023 18:14

В Ставрополе заработал колл-центр по оказанию помощи семьям участников СВО

Звонки принимаются ежедневно по будням с 9 до 18 часов
Инна МОРОЗОВА
Номер многоканального телефона - 56-19-98

Номер многоканального телефона - 56-19-98

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе начал работу первый в регионе колл-центр по оказанию помощи семьям участников специальной военной операции.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Звонки принимают специалисты городского комитета труда и соцзащиты в будние дни с 9:00 до 18:00.

Поступившие вопросы обрабатывают, структурируют по темам и направляют профильным структурным подразделениям и администрациям районов.

- Поставил задачу, чтобы срок решения вопросов составлял не более 2 рабочих дней. Номер многоканального телефона - 56-19-98, - написал глава Ставрополя.

Ранее сообщалось, что почти три тысячи пар поженились минувшей зимой на Ставрополье.