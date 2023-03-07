Вузы в Ставрополе эвакуируют после сообщений о минировании зданий

Эвакуация СКФУ. Фото: соцсети

В Ставрополе из вузов эвакуируют студентов и преподавателей после сообщения о минировании зданий. Службы и администрация пока что не комментирует произошедшее, но на место явно выехали специалисты.

Информация и фотографии эвакуаций появились в социальных сетях от очевидцев. В здания никого не пускают, так как есть опасность нахождения внутри взрывчатых веществ. Территория учреждений проверяется.

Анонимные сообщения о минировании поступают в учреждения и общественные места Ставропольского края. Так, в Минеральных Водах эвакуировали все школы после угроз. А в Кисловодске за две недели больше пяти раз поступали сообщения о минировании.