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НовостиПроисшествия7 марта 2023 7:28

Вузы в Ставрополе эвакуируют после сообщений о минировании зданий

Службы пока что не комментируют произошедшее
Данил ЮРКОВ
Эвакуация СКФУ. Фото: соцсети

Эвакуация СКФУ. Фото: соцсети

В Ставрополе из вузов эвакуируют студентов и преподавателей после сообщения о минировании зданий. Службы и администрация пока что не комментирует произошедшее, но на место явно выехали специалисты.

Информация и фотографии эвакуаций появились в социальных сетях от очевидцев. В здания никого не пускают, так как есть опасность нахождения внутри взрывчатых веществ. Территория учреждений проверяется.

Анонимные сообщения о минировании поступают в учреждения и общественные места Ставропольского края. Так, в Минеральных Водах эвакуировали все школы после угроз. А в Кисловодске за две недели больше пяти раз поступали сообщения о минировании.