Глава Ставрополья встретился с женами и матерями военнослужащих перед 8 Марта

Глава региона выслушал вопросы женщин. ФОТО: gubernator.stavkray.ru

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в преддверии Международного женского дня провел встречу с матерями и женами участников специальной военной операции.

Глава региона выслушал вопросы женщин. Речь шла о медицинской реабилитации военнослужащих, доступности ипотеки, устройстве детей в детские сады.

По каждому вопросу Владимир Владимиров дал поручения руководителям муниципалитетов.

Губернатор подчеркнул, что на Ставрополье продолжает развиваться система социальной помощи для бойцов. Так, недавно был принят краевой закон о мерах поддержки участников СВО и их семей.

Сейчас в регионе разрабатывают дополнительные меры поддержки для предпринимателей, которые участвуют в специальной военной операции. Кроме того, готовят государственную программу по медицинской реабилитации военнослужащих в здравницах Ставропольского края.

Ранее сообщалось, что в Кисловодске 8 марта на курортном бульваре Чебурашка и Гена будут дарить женщинам тюльпаны.