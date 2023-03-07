В Кисловодске пройдут антитеррористические учения 9 и 10 марта

Жителей просят не мешать действиям правоохранительных органов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кисловодске 9 и 10 марта пройдут антитеррористические учения. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Ставропольскому краю.

Жителей просят не мешать действиям правоохранительных органов, соблюдать спокойствие и не допускать паники и распространения фейковой информации.

Ранее сообщалось, что глава Ставропольского края встретился с женами и матерями военнослужащих перед 8 Марта. Владимир Владимиров ответил на вопросы участниц встречи.