Госпрограмму медицинской реабилитации участников СВО создадут на Ставрополье

Фото: gubernator.stavkray.ru

На Ставрополье создадут госпрограмму медицинской реабилитации участников специальной военной операции. Вопрос о разработке программы появился после встречи губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова с женами и матерями военнослужащих перед 8 марта.

Речь на встрече шла о системных вопросах, а именно о бумажной волоките с ипотекой и другими документами. Также был затронут вопрос о качественной реабилитации бойцов после службы.

— Мои заместители, руководство краевого министерства социальной защиты, фонда помощи военнослужащим и их семьям тоже были на встрече. Поставил перед ними задачу помочь точечно, – написал губернатор в социальных сетях.

О том, как именно будут помогать бойцам реабилитировать, пока неизвестно. Также напомним, что на Ставрополье начал действовать новый закон о поддержке участников СВО.